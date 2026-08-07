Actualizada: 07 ago 2026 - 15:28
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Andrés Cepeda: historias, música y romance que perdura
Andrés Cepeda, cantante colombiano, comparte pasajes de sus casi 30 años de carrera y recuerda a los amigos de Ecuador que lleva en el corazón.
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Andrés Cepeda, cantante colombiano, comparte pasajes de sus casi 30 años de carrera y recuerda a los amigos de Ecuador que lleva en el corazón.