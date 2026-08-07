Actualizada: 07 ago 2026 - 15:30
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Francesinha, la receta de Cocinando esTAmañana
Este viernes 7 de agosto del 2026 preparamos francesinha, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizada: 07 ago 2026 - 15:30
Compartir
Este viernes 7 de agosto del 2026 preparamos francesinha, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.