Actualizada: 31 mar 2026 - 11:56
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¿Cómo el apego a un objeto puede afectar tu vida?
La psicóloga, Mireya Escobar nos contó sobre cómo influye en nuestra vida tener apego a un objeto y la relación con el mismo.
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La psicóloga, Mireya Escobar nos contó sobre cómo influye en nuestra vida tener apego a un objeto y la relación con el mismo.