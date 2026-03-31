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Actualizada: 31 mar 2026 - 11:56

¿Cómo el apego a un objeto puede afectar tu vida?

La psicóloga, Mireya Escobar nos contó sobre cómo influye en nuestra vida tener apego a un objeto y la relación con el mismo.

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