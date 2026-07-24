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Actualizado: 24 jul 2026 - 12:25

El aroma también vende… y conquista

Viviana Maldonado, ingeniera comercial, explica cómo funciona el marketing olfativo y por qué los aromas influyen en nuestras decisiones de compra.

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