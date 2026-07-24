Tomahawk, papas y salsa de hongo, la receta de Cocinando esT...

El ecuatoriano que toma la batuta en Moscú

Programa 269 de esTAmañana | Con energía, tradición y bomba

El aroma también vende… y conquista

Viviana Maldonado, ingeniera comercial, explica cómo funciona el marketing olfativo y por qué los aromas influyen en nuestras decisiones de compra.