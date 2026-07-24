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Actualizado: 24 jul 2026 - 11:18

El ecuatoriano que toma la batuta en Moscú

Freddy Cadena nos cuenta cómo su talento y perseverancia lo llevaron a dirigir la Orquesta Sinfónica de Moscú y a construir una destacada carrera internacional.

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