Actualizado: 24 jul 2026 - 11:18
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El ecuatoriano que toma la batuta en Moscú
Freddy Cadena nos cuenta cómo su talento y perseverancia lo llevaron a dirigir la Orquesta Sinfónica de Moscú y a construir una destacada carrera internacional.
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Freddy Cadena nos cuenta cómo su talento y perseverancia lo llevaron a dirigir la Orquesta Sinfónica de Moscú y a construir una destacada carrera internacional.