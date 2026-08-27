Historias de la vida cotidiana que se convierten en arte

Programa 297 de esTAmañana | Bacilos y un amor como en los 9...

Bacilos para enamorarse como en los 90's

Bacilos y Beni, agrupaciones musicales, se unen en Amor de los 90s, una canción que revive la nostalgia, el romance y los detalles de aquella época.