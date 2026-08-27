Actualizada: 27 ago 2026 - 10:44
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Cuero ecuatoriano a la moda urbana de Nueva York
Danilo Llerena “Deeeather”, diseñador ecuatoriano, nos cuenta cómo transforma cuero nacional en piezas de moda urbana con identidad y estilo internacional.
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Danilo Llerena “Deeeather”, diseñador ecuatoriano, nos cuenta cómo transforma cuero nacional en piezas de moda urbana con identidad y estilo internacional.