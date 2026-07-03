Actualizado: 03 jul 2026 - 11:56
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La barba ideal también tiene su secreto
Steve Lobato comparte cómo elegir la barba que mejor va con cada tipo de rostro, consejos de cuidado y estilo para potenciar la imagen personal.
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Actualizado: 03 jul 2026 - 11:56
Compartir
Steve Lobato comparte cómo elegir la barba que mejor va con cada tipo de rostro, consejos de cuidado y estilo para potenciar la imagen personal.