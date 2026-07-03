Actualizado: 03 jul 2026 - 11:28
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¿Se entrena una mente para el éxito?
Javier Cuesta, comunicador y coach ontológico, explica en qué consiste la "mente de tiburón" y cómo desarrollar la intuición, el carácter y liderazgo.
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Javier Cuesta, comunicador y coach ontológico, explica en qué consiste la "mente de tiburón" y cómo desarrollar la intuición, el carácter y liderazgo.