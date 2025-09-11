Beto Cuevas habla sobre la música y la necesidad de adaptarse en esTAmañana

Beto Cuevas conversó con los presentadores de esTAmañana. Se alista para una serie de conciertos en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Beto Cuevas es capaz de recordar el año de una fotografía. El cantante y ahora escritor tiene buena memoria y posee un especial cuidado por la estética. Sus continuos cambios de imagen son procesos pensados y bien recordados. "Tú me muestras una imagen y yo te digo, por el peinado, por ejemplo, qué año fue.

El artista tuvo un interesante diálogo con Ale Boada y Christian Norris, de esTAmañana. Cuevas está en Argentina, en una gira de conciertos y se apresta a venir al Ecuador para presentarse en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Cuevas recuerda anécdotas de Ecuador. Dice, por ejemplo, que en el 2004, sus maletas no llegaron a Guayaquil y tuvo que improvisar un 'outfit': se compró una camiseta que grafiteó y se puso una leva prestada por un sastre que atendía en el lobby del hotel en el que se quedaba junto a los integrantes de La Ley.

El cantante comenta que está pronto a estrenarse como escritor. Tiene en la imprenta una obra de relatos cortos. "A todas mis facetas como artistas, le voy a sumar la de escritor. Lo digo con respeto a los escritores".

El chileno dice que está en permanente capacitación. Toma continuas clases de canto para mantener vigencia. Dice que, en los tiempos actuales de la música es fundamental seguir aprendiendo y adaptándose. Señala al ego como uno de los principales detractores de los artistas.