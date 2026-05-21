Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras ganar su primer título en Arabia Saudita

El título que tanto anhelaba Cristiano Ronaldo llegó este jueves 21 de mayo de 2026, al proclamarse campeón de la Liga de Arabia Saudita con el Al Nassr.

El futbolista portugués anotó un doblete en la victoria por 4-1 de su club ante el Damac. Además, se acerca a los 1000 goles marcados en su carrera profesional. De momento suma 973 tantos en 1322 partidos.

El Al Nassr estaba obligado a ganar para levantar el título y así lo hizo con las anotaciones de Sadio Mané, Kingsley Coman y los dos goles de Cristiano Ronaldo que llegaron en los minutos 63 y 81.

Tras conseguir el título, el portugués de 41 años no pudo contener sus lágrimas de emoción por obtener su primer título en la Liga Saudí y el décimo para el Al Nassr.

Con este campeonato Ronaldo suma 36 estrellas en toda su carrera futbolística.