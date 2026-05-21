Horarios de operación del Metro, Trole y Ecovía en el feriado y concierto de Ed Sheeran

El Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito operarán en un horario especial por el feriado del 24 de Mayo

En el feriado por la Batalla de Pichincha, que se extenderá del sábado 23 al lunes 25 de mayo, el Trolebús, Ecovía y Metro de Quito operarán en un horario especial.

La Empresa de Pasajeros dijo que el objetivo será "facilitar los desplazamientos de miles de usuarios que aprovecharán el fin de semana extendido para moverse dentro de la ciudad".

Además, el sábado 23 de mayo, se realizará una operación de movilidad diferente por el concierto del cantante británico, Ed Sheeran, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

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Metro de Quito

Este sistema de transporte subterráneo de la capital operará en los siguientes horarios:

Sábado 23 de mayo: 07:00 a 23:00

07:00 a 23:00 Domingo 24 y lunes 25 de mayo: 07:00 a 22:00

Trolebús, Ecovía y sus rutas alimentadoras

El Trolebús, Ecovía y sus rutas alimentadoras funcionarán de acuerdo a la siguiente planificación:

Sábado 23 y lunes 25 de mayo: Trolebús y Ecovía: De 06:00 a 21:00

Alimentadores: De 06:00 a 21:30 Domingo 24 de mayo: Trolebús y Ecovía: De 06:00 a 20:00

Alimentadores: De 06:00 a 20:30

Concierto de Ed Sheeran genera expectativas en comerciantes

La Empresa de Pasajeros informó que el sábado y lunes operarán 123 unidades (51 de Trolebús y 72 de Ecovía), mientras que el domingo estarán en servicio 103 unidades (40 de Trole y 63 de Ecovía).

Además, el corredor Trolebús no operará el circuito Morán Valverde – El Labrador (C2), mientras que en la Ecovía no estará habilitado el sábado y lunes el E4 Quitumbe – Playón de la Marín, y el domingo los circuitos Guamaní – De las Universidades (E1) y Quitumbe – Río Coca (E2).

Operación extendida por concierto de Ed Sheeran

Con la finalidad de atender a los usuarios que se trasladan al Estadio Olímpico Atahualpa para el concierto de Ed Sheeran, desde las 16:00 del sábado 23 de mayo, la operación será reforzada con cinco unidades de transporte adicionales a la flota programada.

Desde las 21:00 hasta las 22:30 se mantendrá en operación el circuito E3 – Estación Río Coca – Playón de la Marín con intervalos de 10 minutos, realizando parada en las estaciones Río Coca, Los Sauces, Naciones Unidas, La Paz, Manuela Cañizares, Casa de la Cultura y Marín Central.

Al finalizar el evento (aproximadamente a las 23:00) estarán operativos siete biarticulados ubicados en la parada Naciones Unidas (cinco hacia el sur y dos hacia el norte), para atender la demanda de los espectadores que se movilizarán hasta Quitumbe y Río Coca. A las 00:30 saldrá la última unidad, que cierra la operación de la Ecovía.