Beto Valencia habla sobre el éxito de El extraño caso del hombre bala' en esTAmañana

Beto Valencia está convencido de que los creativos nacen, pero también se hacen. Está convencido que él pertenece al segundo grupo. Hace varios años empezó con la tarea de entrenar su cerebro con ejercicios de creatividad.

Se inició como diseñador gráfico, pero luego se convirtió en un artista digital y director de un corto de animación llamado El extraño caso de El Hombre Bala, una obra que le ha traido inmensas satisfacciones y reconocimientos mundiales.

Valencia, quien también se hace llamar 'Betoval' estuvo presente en el matinal esTAmañana, de TeleAmazonas. Ahí habló sobre el éxito de su ópera prima y de cómo El Hombre Bala llevó su mensaje a destinos poco ortodoxos como Nigeria, Camboya, Jordania, por citar tres casos.

Beto Valencia fue portada del New York Times, con uno de los collages digitales que realiza desde el 2020, el año de la pandemia. Teleamazonas

"El Hombre Bala expone el tema de la migración. Es importante mirar al otro desde una perspectiva distinta al miedo a lo desconocido" Beto Valencia / director de cine y artista digital

De acuerdo con Valencia, su obra es importante porque enfoca un tema delicado y siempre coyuntural como la migración. A su juicio, es importante mirar al otro desde una perspectiva distinta al miedo a lo desconocido.