Actualizado: 16 jul 2026 - 12:08
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Las botas: un clásico que nunca pasa de moda
Alejandra Salas, periodista y comunicadora de moda, hace un recorrido por la historia de las botas, desde sus orígenes hasta su evolución como prenda icónica.
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Alejandra Salas, periodista y comunicadora de moda, hace un recorrido por la historia de las botas, desde sus orígenes hasta su evolución como prenda icónica.