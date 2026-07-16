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Actualizado: 16 jul 2026 - 12:08

Las botas: un clásico que nunca pasa de moda

Alejandra Salas, periodista y comunicadora de moda, hace un recorrido por la historia de las botas, desde sus orígenes hasta su evolución como prenda icónica.

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