Actualizado: 16 jul 2026 - 12:07
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Un requinto con 37 años de experiencia y ritmo
Marcelo Sánchez, requintista, compositor y productor musical, esTAmañana para compartir los momentos más importantes de sus 37 años de trayectoria.
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Marcelo Sánchez, requintista, compositor y productor musical, esTAmañana para compartir los momentos más importantes de sus 37 años de trayectoria.