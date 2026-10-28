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Actualizado: 28 oct 2026 - 17:15

Los buenos somos más

La guayaquileña Daniela Pazmiño se hizo viral en redes sociales tras ayudar a las personas durante las inundaciones en Guayaquil. ¡Conoce su historia!

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