Actualizado: 28 oct 2026 - 18:07
Compartir
Tacos al pastor, la receta de Cocinando esTAmañana
Este miércoles 28 de octubre del 2026 preparamos tacos al pastor, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 28 oct 2026 - 18:07
Compartir
Este miércoles 28 de octubre del 2026 preparamos tacos al pastor, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.