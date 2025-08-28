Actualizada: 28 ago 2025 - 12:28
Compartir
Camotillo, la receta de Cocinando esTAmañana
Este jueves 28 de agosto del 2025, preparamos un delicioso camotillo junto a los chefs Felipe Campana y Junior Córdova, desde el sector de Las Casas, en Quito.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 28 ago 2025 - 12:28
Compartir
Este jueves 28 de agosto del 2025, preparamos un delicioso camotillo junto a los chefs Felipe Campana y Junior Córdova, desde el sector de Las Casas, en Quito.