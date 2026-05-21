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Actualizado: 21 may 2026 - 13:35

Sopa picante de fréjol negro, la receta de Cocinando esTAmañana

Este jueves 21 de mayo del 2026 preparamos sopa picante de fréjol negro, junto al chef Felipe Campana.

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