Actualizado: 21 may 2026 - 13:35
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Sopa picante de fréjol negro, la receta de Cocinando esTAmañana
Este jueves 21 de mayo del 2026 preparamos sopa picante de fréjol negro, junto al chef Felipe Campana.
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Este jueves 21 de mayo del 2026 preparamos sopa picante de fréjol negro, junto al chef Felipe Campana.