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Actualizado: 21 may 2026 - 10:00

Mitos y verdades sobre la sal

Carla Navarro, nutricionista, nos ayuda a despejar los mitos alrededor de la sal y explica por qué este condimento es necesario para el organismo.

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