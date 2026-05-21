Actualizado: 21 may 2026 - 10:00
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Mitos y verdades sobre la sal
Carla Navarro, nutricionista, nos ayuda a despejar los mitos alrededor de la sal y explica por qué este condimento es necesario para el organismo.
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Carla Navarro, nutricionista, nos ayuda a despejar los mitos alrededor de la sal y explica por qué este condimento es necesario para el organismo.