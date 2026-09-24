La voz de Ecuador vuelve a Quito

Detrás de cámaras, el talento ecuatoriano que llegó a grande...

Programa 317 de esTAmañana | Una cazuela de nostalgia

Cazuela de mariscos, la receta de Cocinando esTAmañana

Este jueves 24 de septiembre del 2026 preparamos cazuela de mariscos, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.