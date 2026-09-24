Actualizado: 24 sep 2026 - 12:33
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La voz de Ecuador vuelve a Quito
Sandra Argudo, cantante cuencana y una de las exponentes de la música nacional, llega a Quito este 26 de septiembre con un show especial en la Casa de la Cultura.
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Sandra Argudo, cantante cuencana y una de las exponentes de la música nacional, llega a Quito este 26 de septiembre con un show especial en la Casa de la Cultura.