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Actualizado: 24 sep 2026 - 12:33

La voz de Ecuador vuelve a Quito

Sandra Argudo, cantante cuencana y una de las exponentes de la música nacional, llega a Quito este 26 de septiembre con un show especial en la Casa de la Cultura.

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