Actualizado: 18 jun 2026 - 12:10
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Cecina de cerdo con yuca, la receta de Cocinando esTAmañana
Este jueves 18 de junio del 2026 preparamos cecina de cerdo con yuca, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizado: 18 jun 2026 - 12:10
Compartir
Este jueves 18 de junio del 2026 preparamos cecina de cerdo con yuca, junto al chef Felipe Campana.