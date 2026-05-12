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Actualizado: 12 may 2026 - 11:44

El charango más vivo que nunca

Manolo Criollo, charanguista, nos comparte su talento y la historia de este instrumento que forma parte de la riqueza cultural de nuestro país.

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