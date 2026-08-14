Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 14 ago 2026 - 10:18

La clave del 'fit' para vestir bien

Lady Goyes, fashion stylist y consultora de moda, explica por qué elegir correctamente el 'fit', las tallas y los cortes puede transformar nuestro estilo.

Nuestra TV