Actualizada: 14 ago 2026 - 10:18
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La clave del 'fit' para vestir bien
Lady Goyes, fashion stylist y consultora de moda, explica por qué elegir correctamente el 'fit', las tallas y los cortes puede transformar nuestro estilo.
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Lady Goyes, fashion stylist y consultora de moda, explica por qué elegir correctamente el 'fit', las tallas y los cortes puede transformar nuestro estilo.