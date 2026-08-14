Actualizada: 14 ago 2026 - 11:01
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Un pedal con ruta hacia nuevos sueños
Natalia Vásquez, ciclista y campeona nacional élite de ruta, comparte su historia, sus metas y el sueño de llegar a un equipo internacional.
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Natalia Vásquez, ciclista y campeona nacional élite de ruta, comparte su historia, sus metas y el sueño de llegar a un equipo internacional.