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Actualizada: 14 ago 2026 - 11:01

Un pedal con ruta hacia nuevos sueños

Natalia Vásquez, ciclista y campeona nacional élite de ruta, comparte su historia, sus metas y el sueño de llegar a un equipo internacional.

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