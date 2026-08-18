Actualizada: 18 ago 2026 - 11:04
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Clorofila, un ingrediente a sumar en nuestra alimentación
Mikaela Amador, ingeniera agroindustrial, explica qué es la clorofila y cómo puede incorporarse a una alimentación saludable.
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Mikaela Amador, ingeniera agroindustrial, explica qué es la clorofila y cómo puede incorporarse a una alimentación saludable.