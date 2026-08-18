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Actualizada: 18 ago 2026 - 11:04

Clorofila, un ingrediente a sumar en nuestra alimentación

Mikaela Amador, ingeniera agroindustrial, explica qué es la clorofila y cómo puede incorporarse a una alimentación saludable.

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