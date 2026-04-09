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Actualizada: 09 abr 2026 - 12:15

No todo es color, sino sensación

La fotógrafa, María Teresa García, nos compartió de su experiencia con la fotografía y la magia del blanco y negro.

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