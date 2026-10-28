Actualizado: 28 oct 2026 - 16:44
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Conoce de lo que trata la Ortorexia
José Fernando Najas, psicólogo, nos enseña a detectar señales de la Ortorexia. Una condición que tiene que ver con tu relación con la comida.
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Actualizado: 28 oct 2026 - 16:44
Compartir
José Fernando Najas, psicólogo, nos enseña a detectar señales de la Ortorexia. Una condición que tiene que ver con tu relación con la comida.