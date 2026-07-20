Actualizado: 20 jul 2026 - 11:04
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Consejos para entrenar tu cerebro
David Cántor, psicólogo y entrenador mental, comparte ejercicios prácticos para fortalecer la atención, mejorar la concentración y potenciar el rendimiento del cerebro.
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David Cántor, psicólogo y entrenador mental, comparte ejercicios prácticos para fortalecer la atención, mejorar la concentración y potenciar el rendimiento del cerebro.