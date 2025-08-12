Cristina Rodas habla del teatro ecuatoriano y sus nuevos retos en esTAmañana

Cristina Rodas cuenta su pasión por el teatro en esTAmañana. Está orgullosa por la gran cantidad de nuevos escritores y obras que se producen en el país.

Cristina Rodas es multifacética. Ama las bibliotecas, disfruta leer. Actúa, dirige y produce. Llevó el teatro a los centros comerciales y está entusiasmada con la posibilidad de que más obras que se presentan en los mejores escenarios del mundo puedan llegar a Ecuador.

Rodas estuvo, el 12 de agosto, en esTAmañana. La actriz, productora y directora de teatro compartió con Marisol Romero y Ale Boada sus experiencias en la carrera artística y una de sus facetas más apasionantes: el cuidado de los animales.

La también periodista convive con gansos rescatados en una quebrada, además de animales domésticos.

La directora de teatro habló de la escena ecuatoriana y destacó el hecho de que cada vez haya más dramaturgia nacional, con obras escritas por autores nacionales. Destacó el trabajo de semillero de Enchufe.tv

Es clave el aporte de Enchufetv, que ha potenciado la escritura en el teatro. Fue un semillero de talentos que ha perdurado en el tiempo. Cristina Rodas / actriz, productora y directora de teatro

Rodas hizo una invitación a los actores y escritores nuevos a seguir presentando proyectos bien elaborados. Habló de la necesidad de renovar y de que aparezcan rostros nuevos en las obras de teatro. "Hay gente nueva que no conocemos. Actores que tienen un gran histrionismo".