Así es el holograma de seguridad que implementa la cédula en Ecuador

Así funciona el nuevo QR y el holograma en la cédula de identidad

El Registro Civil del Ecuador presentó mejoras en la cédula de identidad que buscan reducir fraudes y facilitar trámites.

Según explicó Ottón Rivadeneira, director de la entidad, el documento ahora incluye herramientas digitales que conectan directamente a los ciudadanos con servicios importantes.

Uno de los cambios más útiles es el código QR en la parte posterior, que permite acceder a varias funciones desde el celular.

Qué puedes hacer con el QR de tu cédula

Al escanear el código QR, se despliega un menú con opciones digitales. Entre ellas, destaca el acceso al sistema de denuncias de la Policía Nacional del Ecuador.

Estas son algunas de sus funciones:

Acceso directo al sistema 1800 DELITO

Canales para realizar denuncias de forma segura y confidencial

Enlaces a servicios digitales del Estado

Validación rápida de identidad

Esto convierte a la cédula en una herramienta no solo de identificación, sino también de seguridad ciudadana.

El nuevo holograma: así funciona

Desde el 14 de abril de 2026, la cédula incorpora un holograma translúcido con forma de flor, que incluye la figura de un colibrí y el nombre del país.

Sus características principales:

Está integrado dentro del material del documento

No es una etiqueta, por lo que es difícil de remover o copiar

Cambia de apariencia según la luz

Este elemento refuerza la protección frente a intentos de falsificación.

Además del holograma, la cédula ecuatoriana ya cuenta con más de 20 niveles de seguridad, lo que la convierte en uno de los documentos más avanzados de la región.

Entre sus tecnologías destacan:

Material de policarbonato resistente

Chip con datos biométricos

Impresión láser de alta precisión

Código MRZ de lectura internacional

Código QR para validación digital

Estas características hacen que sea mucho más difícil de alterar.

Cómo sacar o renovar tu cédula

Otra novedad importante es que ya no necesitas agendar turno previo para obtener tu cédula en las agencias del país.

Costos actuales:

Primera emisión: USD 5

Renovación: USD 16

Personas con discapacidad (≥30%): gratuito

Esto facilita el acceso al documento para millones de ecuatorianos.

Actualmente, más de 13 millones de personas ya cuentan con la cédula electrónica, lo que muestra el avance del sistema de identificación en el país.

Las autoridades señalan que estos cambios también cumplen estándares internacionales recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional, enfocados en documentos más seguros.