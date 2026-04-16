Así es el holograma de seguridad que implementa la cédula en Ecuador
Desde abril de 2026, la cédula ecuatoriana dio un salto en seguridad y tecnología para lograr estandares internacionales.
Así funciona el nuevo QR y el holograma en la cédula de identidad
Registro Civil
Compartir
Actualizada:
16 abr 2026 - 09:37
El Registro Civil del Ecuador presentó mejoras en la cédula de identidad que buscan reducir fraudes y facilitar trámites.
Según explicó Ottón Rivadeneira, director de la entidad, el documento ahora incluye herramientas digitales que conectan directamente a los ciudadanos con servicios importantes.
Uno de los cambios más útiles es el código QR en la parte posterior, que permite acceder a varias funciones desde el celular.
Qué puedes hacer con el QR de tu cédula
Al escanear el código QR, se despliega un menú con opciones digitales. Entre ellas, destaca el acceso al sistema de denuncias de la Policía Nacional del Ecuador.
Estas son algunas de sus funciones:
- Acceso directo al sistema 1800 DELITO
- Canales para realizar denuncias de forma segura y confidencial
- Enlaces a servicios digitales del Estado
- Validación rápida de identidad
Esto convierte a la cédula en una herramienta no solo de identificación, sino también de seguridad ciudadana.
El nuevo holograma: así funciona
Desde el 14 de abril de 2026, la cédula incorpora un holograma translúcido con forma de flor, que incluye la figura de un colibrí y el nombre del país.
Sus características principales:
- Está integrado dentro del material del documento
- No es una etiqueta, por lo que es difícil de remover o copiar
- Cambia de apariencia según la luz
Este elemento refuerza la protección frente a intentos de falsificación.
Además del holograma, la cédula ecuatoriana ya cuenta con más de 20 niveles de seguridad, lo que la convierte en uno de los documentos más avanzados de la región.
Entre sus tecnologías destacan:
- Material de policarbonato resistente
- Chip con datos biométricos
- Impresión láser de alta precisión
- Código MRZ de lectura internacional
- Código QR para validación digital
Estas características hacen que sea mucho más difícil de alterar.
Cómo sacar o renovar tu cédula
Otra novedad importante es que ya no necesitas agendar turno previo para obtener tu cédula en las agencias del país.
Costos actuales:
- Primera emisión: USD 5
- Renovación: USD 16
- Personas con discapacidad (≥30%): gratuito
Esto facilita el acceso al documento para millones de ecuatorianos.
Actualmente, más de 13 millones de personas ya cuentan con la cédula electrónica, lo que muestra el avance del sistema de identificación en el país.
Las autoridades señalan que estos cambios también cumplen estándares internacionales recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional, enfocados en documentos más seguros.
Compartir