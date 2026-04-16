Siete sectores de Guayaquil sin luz por el choque de un tráiler contra línea de subtransmisión

Un vehículo de carga pesada se impactó contra un poste y dejó sin luz a varios sectores de Guayaquil

El choque de un tráiler contra un poste de la red de subtransmisión provocó cortes de energía en al menos siete sectores de norte de Guayaquil, este jueves 16 de abril de 2026.

El incidente afectó la línea de subtransmisión Cervecería y el alimentador Rosavin, lo que dejó sin energía a zonas ubicadas entre el kilómetro 14,5 y el 17 de la vía a Daule.

Sectores de Guayaquil y Daule registran cortes de luz de 24 horas

Entre los sectores perjudicados constan urbanizaciones y cooperativas como Villa Bonita, Las Iguanas, El Sauce, 5 de Diciembre, Siemens, El Caracol, Santa Clara y áreas aledañas.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) informó que la interrupción se originó por el impacto directo del tráiler contra la infraestructura eléctrica, causando daños en un poste clave para la distribución del servicio eléctrico.

Tras el incidente, equipos técnicos de la empresa se desplazaron al lugar para ejecutar trabajos para restablecer la energía eléctrica.

"Equipos técnicos de CNEL se encuentran en el sitio ejecutando maniobras para realizar el reemplazo del poste afectado y con ello levantar las líneas para restablecer el suministro en el menor tiempo posible", escribió el organismo.