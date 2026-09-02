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Noticias

Actualizada: 02 sep 2026 - 13:27

Cuatro cumbres, un desafío y el sueño de altura

Marcelo Segovia, andinista ecuatoriano, comparte su experiencia tras conquistar el Everest y otras tres grandes cumbres en su camino hacia las Seven Summits.

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