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Noticias

Actualizada: 02 sep 2026 - 13:28

Una voz con historias de amor en grandes canciones

Santiago Cruz, cantautor colombiano, habla de su trayectoria en el pop latino y de las canciones románticas que han conectado con varias generaciones.

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