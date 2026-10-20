Actualizado: 20 oct 2026 - 11:55
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¿Cómo debes actuar frente a inundaciones y deslaves?
Nury Bermúdez, oficial de Gestión de Riesgos de Desastres del PNUD, comparte recomendaciones para actuar de forma segura ante inundaciones y deslaves.
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Actualizado: 20 oct 2026 - 11:55
Compartir
Nury Bermúdez, oficial de Gestión de Riesgos de Desastres del PNUD, comparte recomendaciones para actuar de forma segura ante inundaciones y deslaves.