Actualizado: 20 oct 2026 - 11:59
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Esencias florales y una propuesta de bienestar natural
Alexandra Mena, creadora de esencias florales, nos comenta cómo nos ayudan a trabajar las emociones mediante la terapia vibracional.
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Alexandra Mena, creadora de esencias florales, nos comenta cómo nos ayudan a trabajar las emociones mediante la terapia vibracional.