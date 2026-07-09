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Actualizado: 09 jul 2026 - 11:18

Detrás de las fotografías del Mundial

Danny Barrera, fotógrafo, nos revela cómo es cubrir un Mundial detrás de la cámara y el trabajo que hay en cada imagen.

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