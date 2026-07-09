Actualizado: 09 jul 2026 - 11:21
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Tu lenguaje corporal también habla por ti
María del Mar Pernett nos explica cómo el lenguaje corporal influye en la forma en que nos perciben los demás y comparte consejos prácticos para mejorar la postura.
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María del Mar Pernett nos explica cómo el lenguaje corporal influye en la forma en que nos perciben los demás y comparte consejos prácticos para mejorar la postura.