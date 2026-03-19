Actualizada: 19 mar 2026 - 13:10
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Día del huevo, un 'superalimento'
Luis Bermero, médico nutriólogo, nos reveló los mitos y verdades al rededor el huevo, un 'superalimento' al que no se debe tener miedo.
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Luis Bermero, médico nutriólogo, nos reveló los mitos y verdades al rededor el huevo, un 'superalimento' al que no se debe tener miedo.