Actualizado: 20 jul 2026 - 11:33
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Del dibujo a la gran pantalla: creación de mundos y personajes
Joseph Game "Chogrin", ilustrador y diseñador de personajes, comparte su trayectoria en la creación de personajes, cortometrajes y películas.
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Joseph Game "Chogrin", ilustrador y diseñador de personajes, comparte su trayectoria en la creación de personajes, cortometrajes y películas.