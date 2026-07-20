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Actualizado: 20 jul 2026 - 11:33

Del dibujo a la gran pantalla: creación de mundos y personajes

Joseph Game "Chogrin", ilustrador y diseñador de personajes, comparte su trayectoria en la creación de personajes, cortometrajes y películas.

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