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Actualizada: 27 mar 2026 - 11:15

Disciplina y puños firmes ante la vida, así es 'El Chico de Oro'

Maxi James, boxeador, nos contó sobre este deporte en el que destaca y la importancia de la disciplina para sobresalir.

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