Actualizada: 27 mar 2026 - 11:15
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Disciplina y puños firmes ante la vida, así es 'El Chico de Oro'
Maxi James, boxeador, nos contó sobre este deporte en el que destaca y la importancia de la disciplina para sobresalir.
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Maxi James, boxeador, nos contó sobre este deporte en el que destaca y la importancia de la disciplina para sobresalir.