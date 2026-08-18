Actualizada: 18 ago 2026 - 14:24
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Ecuador acelera en las pistas del mundo
Mateo Villagómez, piloto ecuatoriano, comparte su trayectoria internacional y su experiencia en grandes circuitos europeos, llevando la bandera del Ecuador.
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Mateo Villagómez, piloto ecuatoriano, comparte su trayectoria internacional y su experiencia en grandes circuitos europeos, llevando la bandera del Ecuador.