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Programa 269 de esTAmañana | Con energía, tradición y bomba

Menudencias: un alimento con más beneficios de los que imaginas

Carla Navarro, nutricionista, explica el valor nutricional de las menudencias y sus beneficios para una alimentación equilibrada.