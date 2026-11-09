Actualizado: 09 nov 2026 - 17:00
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Eleazar Joshué, cantautor venezolano
Eleazar fusiona sus raíces latinoamericanas con sonidos contemporáneos y nos presenta «Duele», su más reciente proyecto musical.
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Actualizado: 09 nov 2026 - 17:00
Compartir
Eleazar fusiona sus raíces latinoamericanas con sonidos contemporáneos y nos presenta «Duele», su más reciente proyecto musical.