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Actualizado: 09 nov 2026 - 16:56

¿Que pasará en la Sierra con El Niño?

La deforestación y la sobreexplotación agravan las sequías según lo explica Bolívar Erazo, experto en hidrología y clima.

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