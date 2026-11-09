Actualizado: 09 nov 2026 - 16:56
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¿Que pasará en la Sierra con El Niño?
La deforestación y la sobreexplotación agravan las sequías según lo explica Bolívar Erazo, experto en hidrología y clima.
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La deforestación y la sobreexplotación agravan las sequías según lo explica Bolívar Erazo, experto en hidrología y clima.