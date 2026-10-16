Programa 331 de esTAmañana | Saber de límites sanos

Joyas en pan de oro con arte de la escuela quiteña

Del sueño a conquistar las cocinas de Nueva York

Las emociones que genera la cocina

Guadalupe Mindo y Juan Sebastián Pérez, chefs, comparten su visión sobre el significado de la cocina y su conexión con emociones.