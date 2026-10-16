Actualizado: 16 oct 2026 - 12:09
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Las emociones que genera la cocina
Guadalupe Mindo y Juan Sebastián Pérez, chefs, comparten su visión sobre el significado de la cocina y su conexión con emociones.
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Guadalupe Mindo y Juan Sebastián Pérez, chefs, comparten su visión sobre el significado de la cocina y su conexión con emociones.