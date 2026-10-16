Actualizado: 16 oct 2026 - 12:12
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Del sueño a conquistar las cocinas de Nueva York
Humberto Guallpa, chef ecuatoriano, comparte su historia de migración y superación, su camino en la gastronomía internacional.
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Actualizado: 16 oct 2026 - 12:12
Compartir
Humberto Guallpa, chef ecuatoriano, comparte su historia de migración y superación, su camino en la gastronomía internacional.