Actualizada: 23 mar 2026 - 12:56
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Emprendimientos, familia y fuerza
El experto en finanzas, Abel Defina nos brinda algunos consejos para emprendimientos que nacen en familia y ayudarlos a sobrevivir en el entorno económico.
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El experto en finanzas, Abel Defina nos brinda algunos consejos para emprendimientos que nacen en familia y ayudarlos a sobrevivir en el entorno económico.