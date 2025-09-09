El entrenador Jorge Célico habla de La Tri y los jóvenes futbolistas en esTAmañana

Jorge Célico, histórico formador de juveniles de Ecuador, habló de fútbol y Eliminatorias en el matinal de TeleAmazonas.

Jorge Célico es argentino, pero ama profundamente a Ecuador. En el 2019 fue el entrenador de La Tri Sub 20, campeona sudamericana en el torneo de Chile. El certamen tenía algunos jugadores que ahora siguen siendo parte del equipo nacional: Gonzalo Plata, Moisés Ramírez y Leonardo Campana.

Célico estuvo -el 9 de septiembre del 2025- en el matinal esTAmañana. El entrenador, que también estuvo a cargo de la Selección mayor y estuvo en Universidad Católica y Emelec, dice que una de las alegrías más grandes de su vida es haber contribuido a la formación de nuevos talentos.

Según el 'profe', en el fútbol se puede ganar o perder, pero una de las satisfacciones de su vida es haber formado parte del proceso formativo de talentos como Plata o Campana, llamado a ser el sucesor de Énner Valencia.

"Debemos valorar más al fútbol ecuatoriano. Tenemos que seguir apoyando. Vamos a hacer una gran Copa del Mundo" Jorge Célico/ entrenador de fútbol

Célico está seguro que la Selección ecuatoriana hará un gran papel en la próxima Copa del Mundo. "He leído y escuchado unas críticas que no me gustaron mucho. Creo que es un momento que debemos apoyar más al equipo".

El entrenador cerró su intervención en el matinal de TeleAmazonas con una promesa: si Ecuador logra vencer a Argentina vendrá al set de esTAmañana para preparar un asado con el chef Felipe Campana.